A Bologna cartelli ironizzano sul ‘turismo fotografico’

(ANSA) – BOLOGNA, 20 MAG – A Bologna in via Saffi, la strada

ripetutamente allagata nei giorni scorsi per l’esondazione del

torrente sotterraneo Ravone, davanti al negozio sventrato dalla

piena sono comparsi cartelli che ironizzano su chi va a

immortalare la scena del disastro: “1 euro una foto e 2 euro per

un video -si legge – siate solidali per la ricostruzione del

solaio”. A metterli non è stato il proprietario del negozio, che

precisa di non avere avviato alcuna raccolta fondi: “Ovviamente

non sono stato io – ha spiegato all’emittente E’tv Luca Vianelli

– si è trattato probabilmente un tentativo di stemperare con

ironia la drammaticità di quello che è successo e il ‘turismo

fotografico’ che è seguito. Per le raccolte fondi bisogna

seguire i canali istituzionali che sono stati attivati”. A

mettere i cartelli, a quanto si apprende, sarebbe stato un

residente della zona. (ANSA).



