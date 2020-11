A Bologna centro pieno di gente per un sabato di shopping

(ANSA) – BOLOGNA, 07 NOV – Sabato pomeriggio affollato in

cento a Bologna, con centinaia di persone in piazza maggiore e

nella zona pedonale tra via Indipendenza e via Rizzoli, anche

allo scoccare delle 18, ora in cui chiudono bar e locali per le

norme per contenere i contagi.

Tra piazza Maggiore e piazza del Nettuno, in due ore e mezza,

dalle 16 alle 18.30, erano anche state organizzate tre

manifestazioni: una di genitori e studenti per la riapertura

della scuola, una promossa dall’assemblea per la salute del

territorio e il presidio con corteo dei Riders.

Ma tante erano soprattutto le persone in giro per shopping,

per una semplice passeggiata e non tutti con le mascherine

indossate. Alle 18 locali chiusi ma ancora centinaia di persone

in giro. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte