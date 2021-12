A Bologna concerto dei violini costruiti da volontari

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 17 DIC – “Archi al Pilastro” è il concerto

che il 18 dicembre alle 17 nella galleria del centro commerciale

di via Pirandello a Bologna, nel quartiere periferico del

Pilastro, appunto, vedrà protagonisti gli strumenti ad arco

costruisti nella scuola di liuteria del Centro Volontario

Sociale Cvs.

Durante il concerto alcuni allievi del Conservatorio Martini

riuniti in quartetto (Sara Marchesini ed Esther Giuliano,

violini; Elisabeth Reolid Felipe, viola, Francesca Cocosi,

violoncello) e in trio (Esther Giuliano, violino; Chiara

Goldoni, chitarra; Alice Blundo, flauto) suoneranno gli

strumenti realizzati nel centro sotto la guida del maestro

liutaio Gianni Orsini.

Il Centro di Volontariato Sociale da oltre dieci anni

accoglie nei suoi spazi, messi a disposizione dal quartiere,

giovani appassionati e persone anziane amanti della musica e non

solo. Ogni anno vengono prodotti dai tre ai quattro strumenti,

realizzati tutti rigorosamente secondo la scuola bolognese dei

grandi maestri del passato da Ansaldo Poggi a Otello Bignami. Il

concerto nella piazza coperta del centro commerciale è senza

dubbio una novità, ma anche la ripresa di una tradizione, quando

nei primi anni di apertura era anche luogo di riunione, di

spettacoli, di gare sportive e tornei popolari. Sarà perciò un

momento particolare per far conoscere le attività del Centro di

Volontariato Sociale. Il concerto è ad ingresso gratuito con

l’obbligo del green pass e l’utilizzo della mascherina. (ANSA).



—

