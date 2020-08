A Bologna ‘Il Cinema Ritrovato’ sarà anche in streaming

(ANSA) – BOLOGNA, 12 AGO – “Il Cinema Ritrovato è pronto al

suo trentaquattresimo appuntamento. I film stanno arrivando a

Bologna da tutto il mondo, le sette sale e le tre arene sono

allestite o in fase avanzata di preparazione, ma sappiamo che

quest’anno, per molti, sarà difficile venire a Bologna. Quindi

abbiamo deciso di allestire Il Cinema Ritrovato streaming,

grazie a MyMovies”. Così Gian Luca Farinelli, direttore della

Cineteca di Bologna, fa il conto alla rovescia per la nuova

edizione del festival, che andrà in scena dal 25 agosto al 31

agosto. Non solo in sala, ma anche online.

“Non ci sarà tutto, ma la selezione vuole cogliere il senso

di questa edizione – spiega Farinelli -, che è la difesa dei

bastioni della cultura e la volontà di andare al di là dei

recinti tradizionali della storiografia”. Il direttore della

Cineteca non anticipa ancora il programma del Il Cinema

Ritrovato streaming, “diciamo solo che, quest’anno, lo streaming

sarà essenziale per dare completezza alla trentaquattresima

edizione – spiega -, per comunicare, per sentirci parte di

un’utopia internazionale, guardare al cinema del passato come

fonte di conoscenza e d’ispirazione (anche per guardare al

futuro con minore paura e maggiori certezze)”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte