A Bologna la Final Four della Supercoppa di Seria A di Basket

(ANSA) – BOLOGNA, 04 AGO – Si giocherà a Bologna – nella

Virtus Segafredo Arena in collaborazione con Bologna Fiere – la

Final Four di Supercoppa in programma venerdì 18 e domenica 20

settembre. Lo ha deciso l’assemblea della Lega Basket Serie A

che si è riunita oggi.

Nel dettaglio, la Supercoppa inizierà il 27 agosto con 4

gironi da 4 squadre con partite di andata e ritorno. Accedono

alla Final Four le prime classificate di ogni girone.

Il Girone A è composto da Basket Brescia Leonessa, Olimpia

Milano, Pallacanestro Varese e Pallacanestro Cantù; il Girone B

da Virtus Bologna, Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna e

Pallacanestro Reggiana; il Girone C da Umana Reyer Venezia,

Aquila Basket Trento, Universo Treviso Basket e Pallacanestro

Trieste e il Girone D da Dinamo Sassari, New Basket Brindisi,

Virtus Roma e Victoria Libertas Pesaro.

L’assemblea della massima serie di basket ha inoltre

ratificato la permanenza in Lega delle 16 società aventi diritto

a partecipare alla stagione 2020-21. Si tratta di: Umana Reyer

Venezia, Dinamo Sassari, Olimpia Milano, Vanoli Cremona, New

Basket Brindisi, Aquila Basket Trento, Pallacanestro Trieste

2004, Pallacanestro Varese, Pallacanestro Cantù, Virtus

Pallacanestro Bologna, Leonessa Basket Brescia, Pallacanestro

Reggiana, Victoria Libertas Pesaro, Fortitudo Bologna, Virtus

Roma, Universo Treviso Basket. (ANSA).



