A Bologna si studia il ritorno della funivia per San Luca

(ANSA) – BOLOGNA, 11 DIC – Via libera della giunta bolognese

alla progettazione della linea blu del tram, compreso uno studio

di fattibilità su un ritorno della funivia per il santuario di

San Luca, attiva fino a metà degli anni Settanta. Il progetto ha

ricevuto l’ok anche da parte della Città metropolitana e del

comune di Casalecchio. Entro l’anno verrà quindi bandita una

gara per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica

finanziata interamente, con un fondo pari a un milione e 722.000

euro, dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibile.

Il tracciato indicativo del primo tratto della linea porterà

dal capolinea di via dei Mille a Casalecchio di Reno, fino

all’Unipol Arena, passando per via sant’Isaia e per lo stadio

Dall’Ara. Nella progettazione che andrà a gara è compreso

appunto uno studio di fattibilità sulla funivia che colleghi la

via Porrettana con San Luca. “È un’opportunità dal punto di

vista turistico e culturale – ha detto il sindaco di Bologna,

Matteo Lepore – e l’ipotesi si porta dietro un possibile

riassetto dell’organizzazione dello spazio e di una possibile

pedonalizzazione del piazzale”.

Il progetto integra la linea tranviaria della città. Per la

linea rossa, finanziata con 510 milioni di euro tra fondi

statali e risorse del Pnrr, è in corso la procedura di appalto

per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori,

che dovrebbero iniziare tra un anno. Sulla tratta verde, che

collegherà il centro di Bologna con Corticella e che ha ricevuto

un finanziamento di risorse del Pnrr di 222 milioni di euro, è

in corso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Entrambe dovranno essere realizzate entro il 2026. (ANSA).



—

