A Bologna sorge un’opera d’arte nell’area ex Mercatone Uno

(ANSA) – BOLOGNA, 28 OTT – A Bologna, un’opera d’arte fa

rivivere un’area abbandonata da quasi 10 anni. Succede nell’area

periferica dell’ex Mercatone Uno di proprietà del gruppo Unipol,

situata nel lotto compreso tra viale Aldo Moro, via Cesare Gnudi

e via Stalingrado, che nel 2021 sarà oggetto di una

riqualificazione che prevede, in 18 mesi di lavori, la

demolizione degli attuali fabbricati ora dismessi e la

realizzazione di un nuovo complesso multifunzione incentrato su

nuove residenze e servizi connessi alla persona.

Oggi è stata presentata ‘Cerimonia’: un’installazione

site-specific promossa e sostenuta da UrbanUp/Unipol, realizzata

da Trac-Tresoldi Academy, con la collaborazione scientifica di

G124, il gruppo voluto da Renzo Piano per una ricerca costante e

continua sul tema delle periferie.

L’opera, una struttura alta 5,30 metri realizzata in rete

metallica, materiali e terra reperiti nel sito, è frutto del

lavoro congiunto dell’artista Edoardo Tresoldi e di 15 giovani

studenti dell’Academy, selezionati a luglio 2020 fra oltre 500

candidature ricevute da tutto il mondo.

“Da sempre – sottolinea Giuseppe Lobalsamo, responsabile

direzione immobiliare del gruppo Unipol – uno degli obiettivi

del gruppo è la riqualificazione e la valorizzazione dei

contesti periferici, asset strategici di assoluta importanza, in

cui si gioca il futuro sociale ed economico delle nostre città”.

Cerimonia rimarrà installata per tutto il 2021 fino all’inizio

del cantiere. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte