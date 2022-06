A Bologna Stefania Sandrelli inaugura ‘Il Cinema Ritrovato’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 23 GIU – Sarà Stefania Sandrelli a

inaugurare sabato 25 giugno, alle 21:45, in piazza Maggiore a

Bologna, la 36/a edizione del festival ‘Il Cinema Ritrovato’. In

programma il nuovo restauro, realizzato dalla Cineteca di

Bologna in collaborazione con Minerva Pictures e con RaroVideo

Channel, de ‘il conformista’ di Bernardo Bertolucci, che nel

1970 volle proprio Stefania Sandrelli assieme a Dominique Sanda

e Jean-Louis Trintignant, recentemente scomparso, in uno dei

suoi film visivamente più belli.

“Ho girato ‘Il conformista’ lasciando aperta la possibilità

di raccontarlo cronologicamente – disse Bertolucci all’inizio

degli anni ’80 parlando del film – come nel romanzo di Moravia.

Fin dall’inizio delle riprese ero affascinato però dalla

possibilità di usare il viaggio in automobile come il ‘presente’

del film, il contenitore della storia. Insomma, il protagonista

viaggia anche nella memoria. Per questo avevo girato molto

materiale sul viaggio di Trintignant. Con un grande montatore

come Kim Arcalli, accade di poter vedere, poco a poco, la

struttura del film che si materializza. La struttura di un film

è solo annunciata dalla sceneggiatura e comincia a esistere e a

manifestarsi durante le riprese, ma è durante il montaggio che

prende definitivamente corpo”, sottolineò ancora il regista.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte