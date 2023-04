A Brno inaugurata la Biblioteca di Milan Kundera

Condividi l'articolo

A Brno, la metropoli della Moravia, è stata inaugurata la Biblioteca dello scrittore Milan Kundera.

Lo spazio speciale nellïedificio della Biblioteca regionale morava contiene oltre a 3mila opere letterarie, soprattutto traduzioni in varie lingue del mondo, e una parte consistente dellïarchivio dello scrittore best seller dell’Insostenibile leggerezza dell’essere. L’inaugurazione della Biblioteca di Milan Kundera è avvenuta oggi, giorno del 94esimo compleanno dello scrittore, che è nato a Brno e vive da quasi mezzo secolo in Francia. L’obiettivo della Biblioteca di Milan Kundera è quello di mettere a disposizione di ricercatori e appassionati una collezione completa di libri e documenti delle scrittore, tra foto e lettere dellïarchivio personale. “La biblioteca non ha per noi solo un valore materiale, ma soprattutto simbolico”, sottolinea Vera, la moglie di Kundera. “In questo modo Milan Kundera torna a Brno, dove è nato e dove si è trovato bene”, ha dichiarato il direttore della biblioteca Tomas Kubicek. La Biblioteca non sarà solo uno spazio per conservare e studiare i libri, ma anche un luogo per eventi culturali, come discussioni con intellettuali. Anche se Kundera vive in Francia e non visita la Repubblica Ceca, non ha interrotto i contatti con la sua città natale. Le sue opere sono pubblicate in ceco dalla casa editrice Atlantis di Brno. (ANSA).



