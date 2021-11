A Donnarumma premio Yascin per il miglior portiere

Condividi l'articolo

E’ ‘Gigio’ Donnarumma il vincitore del premio Yascin di miglior portiere del mondo per il 2021.

L’ex milanista è stato ‘incoronato’ questa sera a Parigi. “Cosa provo per essere già, a 22 anni, il miglior portiere del mondo? – il commento dal palco dell’ex milanista – Ho ancora tanto da imparare, ma questo premio è il frutto del lavoro quotidiano.

“Per me è stato un anno incredibile, a partire dalla qualificazione in Champions con il Milan, poi gli Europei con cui abbiamo dato gioia a tutti gli italiani, e a noi stessi. E’ stata un’emozione indescrivibile. E poi era destino che passassi al Psg, perché questo club mi seguiva da anni”.



