A febbraio a Cortina appuntamento con l’Italia Polo Challenge

(ANSA) – ROMA, 11 GEN – Appuntamento sulle nevi di Cortina

per l’Italia Polo Challenge, in programma dal 14 al 18 febbraio.

Ad annunciarlo, dallo stand di U.S. Polo Assn a Pitti Immagine

Uomo, è stato Alessandro Giachetti, responsabile del

dipartimento polo nella FISE. “Saremo nel cuore di Cortina –

le sue parole – U.S. Polo Assn. ci supporta sempre e ci

supporterà anche in questo evento in cui sarà anche title

sponsor”.

All’incontro allo stand U.S. Polo Assn era presente anche

Fiammetta Cicogna, appassionata di polo, sport che la

conduttrice ama praticare da anni. Durante l’incontro sono stati

toccati temi quali la forte connessione tra il brand e lo sport

del polo, il rapporto tra uomo e cavallo e l’unicità di questo

sport: “Amo il polo perché è inclusivo sotto ogni punto di vista

– ha spiegato Cicogna – È l’unico sport che ti permette di

giocare in squadre miste. Uomini e donne possono giocare insieme

e questo è sicuramente un valore aggiunto. Il polo mi ha aiutato

tanto nella personalità: anni fa sono caduta da cavallo. È stato

grazie a questo sport che sono riuscita a superare la paura

grazie a delle amiche, che giocavano a polo, e che mi hanno

convinta a provare. Sto già avvicinando le mie figlie al mondo

dei cavalli, spero che il polo faccia parte del loro futuro”.

Presente il comico Roberto Ciufoli, anche lui grande

appassionato di polo: “È uno sport in cui ci sono due teste

pensanti, l’uomo e l’animale, che devono trovare un accordo.

Sembra uno sport per nobili ma è molto impegnativo e faticoso”.

(ANSA).



