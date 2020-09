A Ferrara 70 giardini privati aperti al pubblico

(ANSA) – FERRARA, 09 SET – Sono oltre 70 i giardini privati

di Ferrara che apriranno le porte al pubblico sabato 12 e

domenica 13 settembre in un’edizione speciale di ‘Interno

Verde’, ancora più ricca di iniziative.

Corti rinascimentali, orti medievali, labirinti di siepi,

alberi secolari si sveleranno ai cittadini, anche di notte, con

installazioni artistiche e luminose. L’evento è organizzato

dall’associazione Ilturco ed è stato presentato questa mattina.

Novità di quest’anno l’apertura serale (dalle 20 alle 23 di

sabato) di dieci giardini. Uno di questi, quello di via del

Turco, ospiterà l’opera di due studenti di Urbino, Filippo

Marani e Ginevra Scipioni, che hanno costruito una teca in cui

hanno custodito uno “spazio dedicato a piante solitamente

bollate come ‘erbacce’ per dare loro nuova vita con

illuminazione ad hoc”.

Per evitare assembramenti un Qr code sulla guida aggiornerà

in tempo reale i partecipanti sull’affluenza di pubblico nei

diversi giardini. Numerose le iniziative legate all’ambiente,

tra cui realizzazioni ricavate dal riciclo di vecchi cartelloni

in Pvc, braccialetti realizzati in materiale riciclato, ed anche

altre attività collaterali. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte