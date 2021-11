A Forlì la mostra ‘Maddalena, il mistero e l’immagine’

Condividi l'articolo









(ANSA) – FORLÌ, 12 NOV – Un grande mito femminile della

nostra storia, una figura misteriosa e travisata: Maria

Maddalena. È lei al centro della mostra allestita a Forlì che la

Fondazione cassa dei risparmi forlivese, in collaborazione con

l’amministrazione comunale, propone per il 2022 nella sale dei

musei San Domenico dal 4 marzo al 26 giugno del prossimo anno.

‘Maddalena. Il mistero e l’immagine’ è la 17/ma edizione della

grandi mostre forlivesi che hanno fatto della cittadina

romagnola una delle protagoniste fisse della cultura nazionale,

portando a Forlì, nelle precedenti 16 edizioni, oltre un milione

e mezzo di visitatori, provenienti da tutta Italia e

dall’estero.

Il percorso espositivo, è stato precisato durante una

conferenza stampa, partirà dal III secolo d.C. per arrivare al

Novecento con oltre 200 opere provenienti da tutti i più

importanti musei al mondo. Non c’è grande artista che non abbia

parlato della Maddalena: da Giotto a Caravaggio, da Botticelli a

Tiziano, Da Donatello a Crivelli a Signorelli, da Tintoretto a

Rubens, da Canova ad Hayez, da Guttuso a Melotti, solo per

citare parte dei protagonisti della mostra forlivese. Capolavori

di ogni tempo che hanno immaginato e figurato il mistero ancora

irrisolto, che inquieta e affascina, di una donna chiamata

Maria, collegata a eventi fondamentali nella vita e la morte di

Gesù di Nazareth. A lei, Maria Maddalena, una donna in un tempo

nel quale la testimonianza delle donne non aveva alcun valore

giuridico, prima ancora degli apostoli, il cristianesimo affida

il suo messaggio fondamentale. (ANSA).



