A Gorizia Ziberna si conferma sindaco

Rodolfo Ziberna, sostenuto dal centrodestra unito in tutte le sue componenti, si conferma sindaco di Gorizia e va al suo secondo mandato riscuotendo un rotondo 52,23% delle preferenze. Non è, dunque, riuscita la rimonta all’ex senatrice Pd, Laura Fasiolo, che poteva contare sull’appoggio del centrosinistra e del MoVimento 5 stelle: si è fermata al 47,77% (6.372 voti a favore di Ziberna contro i 5.827 per la Fasiolo). Non ha pagato la scelta di non fare alcun apparentamento con uno degli altri cinque candidati sconfitti del primo turno. Almeno un paio avevano fatto degli abboccamenti, ma Fasiolo ha preferito tirare dritta, non volendo contrattare posti e incarichi, ma restando fedele alla coalizione iniziale. Al primo turno Ziberna aveva raggiunto il 42,56%, Fasiolo si era fermata al 31,37%; i due antagonisti erano separati da 1.664 voti. Raggiante il primo cittadino appena rieletto: “I prossimi cinque anni saranno i più importanti, per la nostra comunità, degli ultimi 20 anni vissuti ed anche per i 20 a venire – ha dichiarato all’ANSA – perché, nel 2025, saremo Capitale europea della cultura, assieme a Nova Gorica. Anche per questa ragione, dopo aver già annunciato che allargherò la compagine di governo alla presenza di un tecnico esterno, voglio fare subito un appello ai consiglieri di minoranza. Quelli che ritengono di poterlo e volerlo fare, dicano quali sono i punti dell’agenda sui quali possiamo fare delle condivisioni. Questo pur di aumentare il consenso in aula e della gente. Non un’operazione necessaria, ovviamente, ma simbolica per fare capire all’esterno qual è la sensibilità della città ai fondamentali anni che sta per accingersi a vivere”. Infine, il neo sindaco ha detto: “Mi hanno appena chiamato Tajani e Gasparri e i leader locali di Forza Italia Riccardo Riccardi e Sandra Savino: erano felici per il risultato del partito e della coalizione. Da parte mia, ringrazio tutti i cittadini e chi mi ha sostenuto materialmente in questa campagna elettorale, lunghissima ed estenuante, che si è conclusa a fine giugno. Giuro che sarà la mia ultima, sono sfiancato”.

