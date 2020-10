A Grosseto un Botticelli mai visto

(ANSA) – GROSSETO, 08 OTT – Non è mai stato esposto in pubblico il tondo di Sandro Botticelli – ‘Madonna, Gesù bambino, san Giovannino e angelo -, protagonista della mostra ‘La bellezza svelata’ in programma a Grosseto dal 23 ottobre al 10 gennaio 2021 al Polo culturale Le Clarisse. È il dono che il collezionista Gianfranco Luzzetti fa nuovamente alla sua città e alla chiesa diocesana, spiega una nota, in occasione della ‘Settimana della Bellezza’ 2020, festival promosso da diocesi e Fondazione Crocevia con il Comune e in collaborazione di Avvenire, Luoghi dell’Infinito e Polo Universitario Grossetano.

A cura di Mauro Papa e Giovanni Gazzaneo la mostra fa per la prima volta visibile il dipinto che l’antiquario e mecenate Gianfranco Luzzetti acquistò nel 1985 a un’asta da Christie’s, a Londra, per la sua collezione e da allora mai uscito dalla sua casa fiorentina. Nella mostra, oltre a quattro dipinti di Pier Dandini, anche opere pienamente seicentesche di Rutilio Manetti, Giovanni Martinelli, Jacopo Vignali, Francesco Curradi, Giovan Battista Vanni, Matteo Bonechi, Pietro Tacca, Giovanni Antonio Pucci. (ANSA).



—

