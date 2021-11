A Livorno fermo traffico portuale per forte libeccio

Condividi l'articolo

(ANSA) – LIVORNO, 27 NOV – Traffico fermo in entrata e in

uscita dalla mezzanotte di oggi e operazioni a rilento sulle

banchine del porto di Livorno per il forte vento di libeccio da

sud-ovest che sta sferzando la città con raffiche fino a 50

nodi, e con oltre quattro metri di onda, come confermano stamani

dall’Avvisatore Marittimo del porto.

Una grande nave contenitori, che si trova in Darsena

Toscana, fanno sapere ancora dall’Avvisatore Marittimo, sempre

per il forte vento è assistita a banchina da due rimorchiatori

per timore che strappi i cavi di ormeggio. Sul fronte traghetti

al momento non è partita la corsa delle 9 per l’isola di

Capraia. (ANSA).



