A Los Angeles Ittv festival premia Golino, Ferro e Bastianich

Dopo il successo durante la Mostra del Cinema di Venezia, ITTV – Festival della Televisione italiana, fondato e diretto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, torna a Los Angeles dal 30 ottobre al 2 novembre 2021. Uno dei primi eventi in presenza negli Stati Uniti.

Gli ITTV Award di quest’anno sottolineano la poliedricità di tre eccellenze del mondo dell’audiovisivo e della musica, conosciute in tutto il mondo: Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich.

Si comincia a Little Italy di San Pedro, con una serata dedicata all’animazione, con la Première internazionale di “Pinocchio and Friends” di Rainbow Group, fondato da Iginio Straffi al quale verrà consegnato il Kinéo/ITTV Award, nato dalla partnership tra lo storico riconoscimento ideato da Rosetta Sannelli e ITTV.

Dalla stessa casa di produzione arrivano anche i best of di 44 Gatti e delle Winx. Saranno inoltre proiettati in anteprima US il corto di animazione Mila di Cinzia Angelini, e una selezione dei Puffins e di Arctic Friends di ILBE Group.

Nella programmazione del Festival i prodotti seriali di Fremantle, Rai Fiction, Sky, Rai Ragazzi, Cattleya e Panel di approfondimento con i più importanti executive internazionali: Ted Miller, Head of Global Television CAA; Matteo Perale, co-fondatore Wiip; Lena Roklin, Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres. De Maio Entertainment; Matt Brennan del Los Angeles Times, i produttori Jeremy Spiegel di ExtraTV e Vin Di Bona, e il distributore Niccolò Messina di Jungo Tv. (ANSA).



