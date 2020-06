A Luciano Pavarotti stella postuma sulla Walk of Fame

(ANSA) – BOLOGNA, 19 GIU – In arrivo per Luciano Pavarotti la Stella postuma sulla Walk of Fame di Los Angeles, che verrà assegnata nel 2021: la Hollywood Chamber of Commerce ha annunciato la lista delle 35 star di cinema, tv ed entertainment che riceveranno prossimamente il riconoscimento. A renderlo noto è Paolo Rossi Pisu di Genoma Films, società di produzione e distribuzione, che si era impegnato per la candidatura del tenore: “Sono felice anche in qualità di emiliano, come lo era Pavarotti, di essere riuscito ad attivare e portare a termine il processo per questo riconoscimento che penso dovuto”.

“Lo scorso anno – spiega – ero a Los Angeles durante i festeggiamenti per l’Oscar alla carriera a Lina Wertmuller e una sera, mentre camminavo lungo la Walk of Fame, ci siamo resi conto con sorpresa che tra i tanti personaggi che avevano ricevuto la stella mancava proprio Luciano Pavarotti. Ho subito chiamato Cinzia Salvioli, che ha lavorato per anni nel mondo della lirica e conosce bene Lorenza, Cristina e Giuliana Pavarotti. Cinzia ha chiesto loro se Genoma Films poteva avanzare la candidatura per la stella e loro hanno senza esitazione dato il loro assenso, condiviso poi con entusiasmo da Nicoletta Mantovani e Alice. Così, a pochi giorni dal termine per l’invio della richiesta, ho inviato la domanda”. (ANSA).



—

