A Margaret Atwood il premio Dayton, letteratura per la pace

(ANSA) – NEW YORK, 14 SET – Per aver ricordato ai lettori che “tutto può succedere in qualsiasi luogo se le circostanze lo

consentono”, la scrittrice canadese Margaret Atwood ha vinto il

premio Dayton per la letteratura per la pace.

Il premio onora la memoria del diplomatico americano Richard

Holbrook che mediò gli accordi per la pace nella ex Jugoslavia

raggiunti nel 1995 nella città dell’Ohio.

La Atwood “continua a ricordarci che non possiamo fidarci del ‘qui non può succedere’. Tutto può succedere se le circostanze

lo consentono. In questo momento, con il disprezzo per le

istituzioni democratiche che cresce ogni giorno, le sue lezioni

sono più importanti che mai, ha detto Shaton Rab, la fondatrice

del premio, rendendo omaggio all’autrice di “Il Racconto

dell’Ancella”, la saga di una società totalitaria dove le donne

sono soggiogate da un gruppo teocratico che ha rovesciato il

governo degli Stati Uniti. (ANSA).



