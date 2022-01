A messa raccomandate mascherine Ffp2, vigilanza sul catechismo

Condividi l'articolo

La Cei aggiorna le misure per prevenire i contagi Covid. Per le Messe “non è richiesto il Green Pass” ma “occorre rispettare accuratamente quanto previsto”, distanze e igienizzazioni. “Circa le mascherine, il Protocollo non specifica la tipologia, se chirurgica o FFP2; certamente quest’ultima ha un elevato potere filtrante e viene raccomandata”.

I ragazzi sottoposti a “sorveglianza con testing” non potranno partecipare al catechismo. Il personale delle Facoltà Teologiche e degli Istituti di Scienze Religiose nonché i docenti dei corsi nei Seminari “sono tenuti a possedere il Green Pass rafforzato a partire dal 1° febbraio”.



