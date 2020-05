A Milano torna rito dell’espresso al bar

(ANSA) – ROMA, 18 MAG – Dopo oltre due mesi di lockdown i milanesi riscoprono il piacere di un espresso al bar, al banco prima di andare al lavoro o seduti al tavolino con le dovute distanze. Da oggi anche a Milano riaprono i bar con le nuove regole per evitare il contagio e alle 6,30 Daniele Sartori, proprietario di un bar torrefazione nella zona del tribunale, è già pronto ad accogliere i primi clienti. Gli ingressi e le uscite sono separate da due porte diverse, all’ingresso c’è il gel igienizzante e ai dipendenti è stata provata la febbre come dispone la Regione. E qualcuno comincia ad arrivare per il primo espresso dopo il lockdown. “È un rito che mancava – ha detto una signora – un altro tassello del ritorno alla normalità che speriamo arrivi totalmente”.



