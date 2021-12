A Milena Vukotic il premio Giulietta Masina

Condividi l'articolo

Milena Vukotic è la vincitrice della seconda edizione del premio Giulietta Masina, promosso da Regione Lazio e Oltre la parole Onlus. L’attrice, brillante artista, 86 anni, una lunga carriera (da Fantozzi a Un Medico in famiglia, per citare solo due dei tanti titoli), è stata anche cara amica della Masina. Nell’edizione passata era stata Anna Foglietta ad aggiudicarsi il premio ideato da Pascal La Delfa in onore alla Masina, proprio nell’anno del centenario della sua nascita. Per la premiazione, alla casa del cinema di Roma, il 27 dicembre alle 18.30 sarà presente Francesca Fabbri Fellini, nipote ed unica erede del celebre regista, che nell’occasione presenterà “La Fellinette”, cortometraggio che ha vinto il premio ai 75/i Nastri d’argento proprio quest’anno, che vede come protagonisti Sergio Bini, Ivano Marescotti e la medesima Milena Vukotic. La manifestazione, con un parterre d’eccezione, quest’anno si amplia con ulteriori progetti: la proiezione di un video di testimonianze sulla stessa artista e una serie di spettacoli di teatro di strada che si svolgeranno nel Lazio fino a fine 2021, inspirati al personaggio felliniano di Gelsomina. Inoltre il “concorso Gelsomina” per monologhi per giovani attrici, in memoria della straordinaria performance della Masina nel film premio Oscar “La Strada”.

Tutte le attività sono a titolo gratuito, grazie al finanziamento di Lazio Crea- Regione Lazio e l’impegno dell’associazione Oltre le Parole Onlus. (ANSA).



