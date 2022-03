A Monghidoro torna la festa del maiale

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 01 MAR – Salami e salsicce, ciccioli e

capocolli. La festa del maiale torna a Monghidoro,

sull’Appennino bolognese. Dopo due anni di stop a causa della

pandemia, la quindicesima edizione si svolgerà domenica 6 marzo,

dalle 8.30 alle 19, tra le vie e le piazze del paese dove

verranno installati spazi per la degustazione e per

l’intrattenimento dei visitatori.

La manifestazione, alla quale parteciperanno tre squadre di

norcini monghidoresi abbinate alle macellerie locali, è

organizzata dall’amministrazione comunale e da Confcommercio

Ascom Bologna. La carne lavorata potrà essere acquistata durante

la giornata a prezzi calmierati e parteciperanno anche alcuni

ristoranti locali con dei menù dedicati all’evento. “Il

coinvolgimento del territorio della montagna e la valorizzazione

dei suoi prodotti fanno di questo appuntamento una tappa

importante per la ripartenza di tanti altri eventi sul

territorio”, dice Giancarlo Tonelli, direttore generale di

Confcommercio Ascom Bologna. Parla di rinascita anche Barbara

Panzacchi, sindaca di Monghidoro, secondo la quale la festa “è

legata alla tradizione dell’Appennino di disfare il maiale, di

vendere i prodotti tipici, ma è anche un’occasione per

ritrovarci”. (ANSA).



