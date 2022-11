A Natale Ny chiude al traffico undici isolati di Fifth Avenue

Condividi l'articolo

Undici isolati di Fifth Avenue saranno chiusi al traffico nelle tre domeniche precedenti il Natale per facilitare lo shopping: lo ha annunciato il sindaco Eric Adams.

Il comune ha deciso di pedonalizzare nelle domeniche del 4, 11 e 18 dicembre gli isolati dalla 48esima alla 57esima strada: in pratica tra Rockefeller Center e la Trump Tower. E’ la prima volta in 50 anni che il traffico delle auto viene completamente vietato in questa parte di Manhattan.

La chiusura sarà in vigore tra mezzogiorno e le diciotto.

Negli altri giorni della stagione delle feste, come negli anni passati, barriere mobili chiuderanno una corsia della ‘Quinta’ in corrispondenza degli stessi isolati per agevolare la circolazione dei pedoni.

