A Natale su Sky, il sequel di Come un gatto in tangenziale

Dopo il grande successo al cinema, arriva il giorno di Natale su Sky Cinema Uno alle 21.15, in streaming su Now e disponibile on demand, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, il secondo capitolo della commedia campione d’incassi, già premiata con il Biglietto d’oro nel 2018 e ora nuovamente vincitrice del Biglietto d’oro 2021 come film italiano tra più visti della stagione 2020-2021, premio assegnato dall’ANEC nell’ambito della 44 edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Il film è diretto da Riccardo Milani e scritto da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, nei ruoli di Monica e Giovanni, due anime molto diverse del nostro Paese che tornano a scontrarsi e incontrarsi, ma questa volta, forse, la loro storia d’amore non è più così impossibile. Nel cast Sonia Bergamasco è ancora una volta Luce, la prima moglie di Giovanni, sofisticata e snob che diventerà inaspettatamente in qualche modo complice di Monica. Claudio Amendola è il coloratissimo e tatuatissimo Sergio, l’ex marito di Monica che entra ed esce regolarmente dalla galera. Tornano in azione anche la star della tv Franca Leosini nel ruolo di se stessa e le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa nella parte delle due sorelle di Monica, affette da “shopping compulsivo”. Si uniscono al cast Sarah Felberbaum nel ruolo della nuova compagna di Giovanni, una manager in carriera, e Luca Argentero nei panni di don Davide, un sacerdote che fa bene il suo mestiere e proprio per questo viene preso di mira dai suoi stessi parrocchiani. Tre anni dopo.

Mentre Alessio e Agnese si rincontrano in un pub di Londra, a Roma Monica finisce in carcere per colpa delle gemelle che nascondevano merce rubata nei fusti dell’olio di “Pizza e Samosa”, e chiama Giovanni in cerca di aiuto. Per far uscire Monica di prigione, Giovanni riesce a far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia di San Basilio guidata da Don Davide. È così che le vite di Monica e Giovanni si intrecciano nuovamente ma questa volta, pur con le solite differenze del caso e i mille guai tra i due sembra nascere una vera storia d’amore. Intenzionati a rivelare la loro relazione, organizzano un pranzo a Coccia di Morto con tutta la famiglia..

