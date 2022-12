A New York il Natale più freddo dal 1906, in Usa 15 morti

Condividi l'articolo

Non si allenta la morsa del gelo sugli Stati Uniti. Più della metà degli americani è in allerta per le rigide temperature e i forti venti. Gli aeroporti sono nel caos con le cancellazioni di voli che proseguono. Finora la tempesta d’inverno ha causato almeno 15 morti negli ultimi giorni. I decessi sono avvenuti tutti al volante su strade ghiacciate.

Dal sud al nord degli Stati Uniti il freddo non lascia tregua. Atlanta in Georgia, e Tallahassee in Florida stanno sperimentando la più gelida viglia di Natale della loro storia.

Lo stesso vale per Philadelphia e Pittsburgh, mentre a Chicago sarà la più fredda dal 1983. Per Washington si tratterà della seconda vigilia di Natale più fredda si sempre. A New York invece sarà la più gelida dal 1906.



