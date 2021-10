A Orvieto Umbria Jazz Winter all’insegna della normalità

Condividi l'articolo









(ANSA) – ORVIETO, 29 OTT – Umbria Jazz riparte da Orvieto,

dove dal 29 dicembre al 2 gennaio prossimi è pronta a tornare

alla “normalità” grazie alla 28/a edizione Winter, la prima

della kermesse regionale a riprendere la consueta formula

dall’inizio della pandemia.

Cinquanta gli eventi in cartellone in cinque giorni di festival,

17 band, soprattutto residenti, e un totale di oltre 80

musicisti sul palco che si divideranno tra il teatro Mancinelli

e il palazzo del Capitano del Popolo, tra il museo Emilio Greco

e il palazzo dei Sette. Previsti anche i Jazz Lunch e i Jazz

Dinner e due cenoni di fine anno al ritmo del jazz, inoltre non

manchera? la street parade della marching band – Funk Off, come

da tradizione.

“Si ricomincia finalmente con un programma e con il solito

pubblico che ha sempre premiato questa città con questo

festival, ormai diventato una tradizione” ha detto, durante la

presentazione dell’evento, il direttore artistico della

manifestazione, Carlo Pagnotta.

In cartellone spicca il nuovo progetto del chitarrista Bill

Frisell, uno degli artisti piu? innovativi della scena

contemporanea, con la Umbria Jazz Orchestra e con la direzione

di un luminare dell’orchestrazione, in particolare delle grandi

formazioni, Michael Gibbs. Il progetto e? una produzione

esclusiva di Umbria Jazz. (ANSA).



