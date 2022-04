A Palermo danzatori sventolano bandiera Ucraina a fine balletto

Condividi l'articolo

E’ andato in scena al Teatro Massimo di Palermo “Le relazioni pericolose”, il nuovo allestimento della coreografia di Davide Bombana su musiche di Rameau e Fa?hndrich con il Corpo di ballo, l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo. E?toile ospite Ana Sophia Scheller, sul podio il maestro Ignazio Schifani. Al momento degli applausi i ballerini solisti, Ana Sophia Scheller e Michele Morelli hanno sventolato sul palcoscenico la bandiera dell’Ucraina con una grande ovazione del pubblico. “Il romanzo di Laclos mi affascina per la profondità, la penetrazione psicologica e la modernità con la quale vengono esaminate le relazioni umane e amorose – dice Bombana, direttore del Corpo di ballo del Teatro e autore della coreografia.

Menzogne, tradimenti, desideri carnali, crudeltà, sono presentati da Laclos, scrittore del XVIII secolo, con una chiarezza di esposizione quasi contemporanea. La sua critica sociale contro un’umanità corrotta, ricorda la società in cui viviamo, come nelle opere di Mozart e Da Ponte che evocano miserie umane con leggerezza spensieratezza. Alla fine, e contro ogni previsione, il romanzo diventa un inno all’amore che, considerato di primo acchito un sentimento secondario e manipolabile, alla fine scardinerà tutti i piani e gli intrighi creati dei personaggi” (ANSA).



