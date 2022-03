A Parma Campionato mondiale della pizza,partecipano 40 paesi

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARMA, 31 MAR – Dal 5 al 7 aprile le porte del

Palaverdi, al polo fieristicodi Parma, saranno aperte a

centinaia di pizzaiole e pizzaioli provenienti da tutto il

mondo. Gli iscritti sono 760, in rappresentanza di 40 Paesi.

Dopo l’Italia, il paese con più rappresentanti sarà la Francia,

seguita da Spagna e Stati Uniti. Le regioni italiane che contano

il maggior numero di pizzaioli partecipanti sono Lombardia,

Veneto e Sicilia.

Il Campionato mondiale della Pizza si aprirà il 5 aprile, con

le registrazioni. Seguiranno due giorni di gare, con i

partecipanti giudicati da una giuria top secret di

professionisti. Il 7 aprile è prevista la premiazione dei

migliori maestri pizzaioli. Sarà presente lo chef tristellato

Heinz Beck che dà il nome a un Trofeo: premierà i “Primi piatti

in pizzeria”, primi piatti di qualità, creati “espressi” dai

cuochi delle pizzerie.

Le pizzaiole e i pizzaioli saranno chiamati a confrontarsi in

gare di cottura (come ad esempio, Pizza classica, Pizza senza

glutine, Pizza napoletana Stg, Pizza in teglia, Pizza in pala,

Triathlon, ovvero tre sfide individuali tra le categorie

precedenti). A queste si affiancano gare di abilità, quali

Freestyle, Pizza più larga, Pizzaiolo più veloce. Oltre alle

competizioni, il programma del Campionato mondiale della Pizza

prevede momenti di confronto sul mondo della pizza. L’accesso

alla manifestazione è gratuito, previa iscrizione in loco o sul

sito web. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte