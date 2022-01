A Perugia gente in piazza per capodanno ma senza entusiasmo

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 01 GEN – Capodanno in piazza, ma in tono

minore a Perugia. Poco prima della mezzanotte le vie del centro

storico si sono animate di giovani e famiglie, in particolare in

corso Vannucci e in piazza IV Novembre dove si sono stappate

bottiglie di spumante e sparati botti.

Alcuni fuochi d’artificio hanno illuminato la notte Perugina

catturando l’attenzione della gente, non tantissima, che ha

voluto comunque brindare al 2022. La maggior parte delle persone

ha indossato scrupolosa la mascherina e veri e propri

assembramenti, a parte qualche eccezione, non si sono

verificati.

Diversi locali sono rimasti chiusi. Quelli aperti, in

particolare i ristoranti, hanno avuto diverse disdette,

raccontano alcuni gestori.

I festeggiamenti, soprattutto da parte dei più giovani, sono

andati avanti per almeno un paio di ore dopo la mezzanotte.

Per ingannare la mancanza del concerto in piazza, c’è chi ha

alzato il volume dello stereo della macchina e si è messo a

ballare proprio davanti al palazzo della Regione. Ma senza

troppo entusiasmo. (ANSA).



