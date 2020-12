A Piacenza completati lavori per la nuova Terapia intensiva

(ANSA) – PIACENZA, 03 DIC – “Un grande risultato, per

Piacenza e per tutta la Regione Emilia-Romagna, una

riqualificazione a tempo di record, segno di una perfetta intesa

istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti”. Così Raffaele

Donini, assessore regionale alle Politiche per la Salute, ha

commentato questa mattina il restyling del reparto di

Rianimazione e Terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza. Il

cantiere è stato completato a tempo di record e ha interessato

un’area totale di 700 metri quadrati. Il valore complessivo

dell’intervento è di 1.340.000 euro sostenuti con fondi

interamente statali.

“La nostra Azienda ha messo a punto un sistema complessivo,

per le Terapie intensive, che ci consente di avere a

disposizione oltre 50 posti letto in caso di necessità,

triplicando la tradizionale offerta dei nostri presidi prima

dell’emergenza Covid19 – ha spiegato il direttore generale Luca

Baldino – oltre ai posti letto di Terapia intensiva di Piacenza

e Castel San Giovanni, possono essere utilizzati (e

riconvertiti) anche i posti letto del terzo piano appena

inaugurati (Utir e Medicina subintensiva), la Recovery Room e –

come già fatto nella prima ondata – eventualmente occupate anche

quattro sale operatorie”.

Il reparto si presenta oggi strutturato su tre ambienti

principali. L’ampia sala rianimazione ospita sette posti letto,

tutti dotati di un nuovo sistema di monitoraggio

multiparametrico; la sala urgenze contiene ulteriori due posti

letto, con caratteristiche simili a quelle già descritte e

iInfine, è stato creato anche un ambiente isolato, con un

ulteriore posto letto. Il reparto è dotato di un sistema

informatizzato completo di gestione della cartella clinica di

Terapia intensiva, che consente la raccolta automatica e

continua dei dati fisiologici del paziente, messi poi a

disposizione del personale. (ANSA).



