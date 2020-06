A Piacenza nessun paziente in intensiva

La terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza, una delle realtà più colpite dalla pandemia, è libera da pazienti Covid. Lo annuncia l’Ausl, con un video su Facebook del medico Matteo Villani, a nome di tutta l’equipe.

“E’ un momento in cui noi siamo molto sollevati e direi contenti della situazione attuale che si è venuta a creare. Per noi è un momento particolare perché essendo fuori dalla situazione di emergenza siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto noi come medici, infermieri, operatori sanitari, come gruppo. Siamo riusciti tutti insieme ad affrontarlo e a uscirne in questo modo. Possiamo e dobbiamo migliorare nella gestione dell’emergenza ma intanto ce l’abbiamo fatta”, dice il medico.



