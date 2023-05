A Pisa il sindaco di centrodestra Conti verso la riconferma

Condividi l'articolo

Quando sono state scrutinate 78 sezioni su 86 il candidato del centrodestra, Michele Conti, sindaco uscente, è avanti con il 52,23% dei voti, contro il 47,77% di Paolo Martinelli (centrosinistra). Al primo turno Conti aveva mancato la vittoria per soli quindici voti, fermandosi al 49,96% contro il 41,12 del suo sfidante.

All’ombra della Torre pendente il rosso batte l’arancione. Negli ultimi giorni di campagna elettorale a Pisa c’è stato un simpatico scontro “cromatico”, con i simpatizzanti di Martinelli che portavano ovunque le loro bandiere arancioni, e il centrodestra che, contrariamente al tradizionale blu (o azzurro), ha preferito sventolare i vessilli di colore rosso, come lo sfondo della bandiera rossocrociata della città. Non sono mancate le polemiche per “l’appropriazione” da parte del centrodestra del vessillo cittadino, che è anche il colore tradizionale della sinistra. Ma il rosso, c’è da dire, è anche simbolo del partito repubblicano americano. Negli Stati Uniti, infatti, la destra è “rossa” mentre la sinistra è “blu”.

Non male, rispetto a molti altri comuni al ballottaggio, l’affluenza alle urne. Alla chiusura dei seggi sono stati 40.835 gli elettori che si sono recati al voto, pari al 56,34% degli aventi diritto, mentre al primo turno l’affluenza era stata pari al 56,43%.

