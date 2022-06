A Pistoia verso bis Tomasi, Lucca al ballottaggio

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 13 GIU – Mentre lo spoglio è ancora in

corso, a Pistoia si profila una riconferma al primo turno per il

sindaco uscente Alessandro Tomasi, sostenuto da tutto il

centrodestra e due liste civiche. A 76 sezioni scrutinate su 100

Tomasi è stabile al 51,48. La candidata del centrosinistra,

sostenuta da Pd, Iv, Socialisti, M5s e due liste civiche,

Federica Fratoni, è a quota 28,32%. Segue Francesco Branchetti,

candidato per il polo composto da Sinistra civica ecologista,

Verdi e Prc, con il 12,79%.

A Lucca si guarda al ballottaggio. Avanti con il 44,09% delle

preferenze Francesco Raspini, assessore comunale uscente e

candidato del centrosinistra. E’ al 33,89% il candidato del

centrodestra Mario Pardini: imprenditore, ex presidente di Lucca

Crea, società partecipata che organizza il Lucca Comics and

games. Più distanziato Fabio Barsanti, sostenuto anche da

Italexit, all’8,87%.

Altra sfida Toscana è a Carrara (Massa Carrara), dove si

profila anche qui un ballottaggio per la successione a Francesco

De Pasquale, ultimo dei sindaci M5s rimasti nelle principali

città della Toscana che non si è presentato per il secondo

mandato. Centrodestra e centrosinistra si sono presentati

frammentati.

Al momento è avanti, con il 29,30%, Serena Arrighi,

candidata di Pd, Azione, Sinistra Italia, Pri, Giovani

Democratici, Sinistra civica ecologista, Europa Verde e Volt.

Simone Caffaz, candidato della Lega, è al 19,3%. E’ invece al

16,81 l’altro candidato del centrodestra Andrea Vannucci,

sostenuto da Fi e Fdi. Di poco distanziato Cosimo Ferri,

candidato Iv e Psi, al 15,90%. Si attesta al 13,01% Rigoletta

Vincenti, candidata di M5s, Art.Uno, Carrara Progressista e Prc.

(ANSA).



