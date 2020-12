A Potenza aggredito presidente; Ghirelli ‘delinquenti’

(ANSA) – ROMA, 06 DIC – ll presidente del Potenza, Salvatore

Caiata dopo la sconfitta casalinga contro la Viterbese è stato

aggredito all’uscita dallo stadio da un gruppo di presunti

tifosi che lo hanno insultato e lanciato oggetti sulla sua auto.

A evitare guai peggiori hanno pensato i carabinieri che hanno

allontanato immediatamente i teppisti. Poco dopo Caiata, che è

anche un parlamentare di Fratelli d’Italia, ha annunciato

l’intenzione di lasciare: “non esiste essere aggrediti dopo ciò

che abbiamo fatto- ha detto e la serietà che abbiamo sempre

messo. Mi hanno dato del buffone e dell’esibizionista,

scagliandosi sulla mia auto. La mia esperienza finisce qua”.

Venuto a conoscenza dell’accaduto, il presidente della Lega

Pro, Francesco Ghirelli, ha sottolineato che “bisogna smettere

di pensare che sia tollerabile un gesto di violenza. Ancora una

volta devo rimarcare un fatto del genere. Sono vicino a

Salvatore Caiata. Non ci sarebbe calcio senza di lui a Potenza e

non ci sarebbe stato ai livelli alti di questi anni. Che altro

si vuole da lui? E, in ogni caso, chi commette atti di violenza

è un delinquente, senza se e senza ma”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte