A quota 2,6 mln moratorie sui prestiti (290 mld)

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Si confermano su volumi elevati,

oltre 2,6 milioni per un valore di quasi 290 miliardi, le

domande di adesione alle moratorie sui prestiti, mentre superano

quota 830.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti

bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al

Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di

Sace sono state concesse garanzie per 9 miliardi di euro, su 215

richieste ricevute.

Questi i principali risultati della rilevazione settimanale

effettuata dalla task force per l’attuazione delle misure a

sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte

all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero

dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo

Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana,

Mediocredito Centrale e Sace (ANSA).



—

