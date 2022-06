A Ravenna il Paradiso di Dante diventa teatro e musica

Condividi l'articolo

(ANSA) – RAVENNA, 23 GIU – Il viaggio iniziato nel 2017 con

l’Inferno, proseguito con il Purgatorio nel 2019, si corona ora

con il Paradiso, ultima anta del trittico ‘Chiamata pubblica per

la Divina Commedia’ che Ravenna Festival ha commissionato a

Marco Martinelli ed Ermanna Montanari e che ora si completa

diventando itinerante e musicale: dal 24 giugno all’8 luglio

(tutti i giorni tranne il lunedì) si parte alle 20 dalla Tomba

di Dante fino a immergersi nel vivo vortice di anime ai Giardini

Pubblici davanti alla Loggetta Lombardesca. Con le musiche di

Luigi Ceccarelli, le luci di Fabio Sajiz, scene e costumi degli

allievi dell’Accademia di Brera, al centro di questa nuova

produzione del Festival, in collaborazione con Teatro delle

Albe/Ravenna Teatro e con il contributo straordinario del Comune

di Ravenna, c’è la parola “allegrezza”, perché il Paradiso è la

cantica della gioia che si fa suono, danza, festa dionisiaca, un

inno alla carne trasfigurata, “tra la carne e il cielo,” per

dirla con Pasolini. “Questo percorso dantesco rafforza una

visione che da decenni sorregge il nostro operare: il teatro

vive se sa farsi ‘arte’ nel dialogo con la vita e la città –

sottolineano Marco Martinelli ed Ermanna Montanari – Come il

poeta e cittadino Dante Alighieri sapeva, la politica e la

tensione alla bellezza sono le due facce della stessa

spiritualità. Nella Commedia, lo spettatore gioca un ruolo

preciso: è lui stesso Dante, il pellegrino che dal fondo della

selva oscura prima scende nelle viscere della terra, poi sale la

montagna del Purgatorio e si ritrova a scalare i cieli insieme a

Beatrice, fino alla visione beatifica del XXXIII canto. Per il

Paradiso abbiamo scelto alcune figure, da Piccarda Donati a

Giustiniano, da San Tommaso a Cacciaguida, San Pier Damiani, San

Pietro… L’ascesa spirituale di quell’uomo smarrito segna al

tempo stesso una metamorfosi dell’universo sonoro, dalle grida

infernali fino all’armonia delle sfere celesti, dove luce e

suono sono un’unica vertigine”. (ANSA).



