A Roma il Tevere è pulito, ma c’è ancora rischio piene

(ANSA) – ROMA, 27 GEN – “Il Tevere è un fiume pulito: se

prendessimo solo il tratto di 56 km di scorrimento da Castel

Giubileo alle foci (naturale di Ostia e artificiale di

Fiumicino), il Tevere sarebbe il fiume più pulito del mondo, per

l’attività di depurazione fatta in 15 anni da Acea. Sono stati

fatti passi avanti giganteschi da questo punto di vista”. Lo ha

detto il segretario generale dell’Autorità di bacino

distrettuale dell’Appennino centrale Erasmo D’Angelis durante il

convegno ‘Progetto Roma sicura’. D’Angelis ha definito il Tevere “un fiume più sicuro, più pulito, da vivere”.

“Nel paese più ricco di acqua d’Europa che è l’Italia, Roma è la

città più ricca di acqua del continente. Ha una rete idrografica

di scorrimento molto estesa, quasi 700 km di piccole vie d’acqua

tributarie del Tevere e dell’Aniene” ma “oggi questa rete non la

vediamo più perché da 29 anni non c’è manutenzione. Con i fondi

dell’ex ministero dell’Ambiente stiamo operando sugli 80 km più

pericolosi”, “piccoli fossi e fossati tombati da rifiuti…c”è

anche tanta maleducazione”, ha continuato De Angelis. “Noi siamo

molto preoccupati perché Roma ha una storia di piene devastanti

che parte da lontano, dai tempi dei romani”, “oggi i rischi sono

aumentati per una mancata gestione delle sponde del Tevere”, ha

aggiunto “Domani mattina si chiude la gara, vedremo chi partecipa alla

progettazione”, ha annunciato D’Angelis riferendosi al piano per

la mitigazione delle piene del Paglia, tra i maggiori affluenti

del Tevere. Il progetto dovrebbe prevedere un sistema di invasi

che D’Angelis ha definito “laghi della tranquillità”. Un plauso

è arrivato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha aperto

il convegno sul ‘progetto Roma sicura” in Campidoglio. A suo

avviso si tratta di “un progetto di grandissimo rilievo: un

sistema di piccole dighe di contenimento, di laminazione, lungo

il tracciato del fiume Paglia, a partire dall’Umbria, che

impediscono all’acqua di travolgere a valle, e proteggono un

territorio molto largo da inondazione fino alla Capitale”.

