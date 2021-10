A Roma l’Insurance Summit, l’evento di Ania sulla sostenibilità

Condividi l'articolo









Al via a Roma la due giorni dell’Insurance Summit, evento internazionale organizzato per la prima volta in Italia dall’ANIA. Il tema centrale del Summit sarà la sostenibilità: verranno approfonditi, in particolare, gli aspetti legati agli investimenti, ai cambiamenti climatici e al sistema di welfare, evidenziando il contributo offerto dal mondo assicurativo.

LA DIRETTA

La prima giornata, dal titolo “Ensuring a prosperous future for people and the planet”, organizzata con il supporto della Federazione Internazionale delle Associazioni Assicurative (GFIA), nell’ambito delle iniziative del G20, sarà dedicata all’analisi dello scenario internazionale, mentre la seconda si concentrerà sul contesto italiano: le priorità del mercato, gli effetti della crisi economica generata dalla pandemia, le prospettive di rilancio anche alla luce delle misure previste dal PNRR. Al Summit interverranno rappresentanti del Governo, vertici delle compagnie di assicurazione, e autorità nazionali e internazionali.

