A San Patrignano il Galà delle stelle con l’Opéra di Parigi

(ANSA) – RIMINI, 20 MAG – La ricerca sui tumori nei cani può

offrire risultati utili anche per le terapie umane. Di questo si

occupa la Fondazione Midnight, una no profit dedicata

all’eradicazione dell’emangiosarcoma canino che è supportata dal

Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di

Bologna. La comunità di recupero per tossicodipendenti San

Patrignano, in provincia di Rimini, ha deciso di organizzare per

il 29 maggio una serata di raccolta fondi destinata alla

fondazione. Si tratta del ‘Galà delle stelle’ che vedrà scendere

in campo i ballerini dell’Opéra di Parigi e lo chef stellato Max

Mascia.

“L’idea di questo spettacolo è nata spontaneamente con alcuni

ballerini dell’Opéra di Parigi con cui daremo vita ad una

rappresentazione unica che possa trasmettere la passione per la

danza – spiega la ballerina Emilie Fouilloux – L’esibizione avrà

anche una componente sperimentale dato che proporremo alcune

libere interpretazioni”.

“Con un approccio di task force volto a collegare i

ricercatori, i veterinari ed i medici più competenti –

approfondisce Gabriele Moratti, presidente della Midnight

Foundation – crediamo di poter raggiungere l’obiettivo di

trasformare l’emangiosarcoma canino e umano, una volta per

tutte, in una malattia curabile”.

“La ricerca traslazionale crea un canale diretto e

bidirezionale tra due contesti, annullando i gap che

contraddistinguono la ricerca sugli animali da laboratorio,

legando strettamente e virtuosamente il cane all’uomo

nell’ottica di una strategia one-health”, spiega Laura

Marconato, medico veterinario oncologo. (ANSA).



