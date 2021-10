A Sandro Veronesi il premio Cavallini 2021

Condividi l'articolo









PORDENONE – Sandro Veronesi per la narrativa, Mario Andreose per editoria e memorialistica, Mario Botta alla carriera e Giulio Ferroni per la saggistica sono i vincitori della XXIV edizione del Premio Cavallini, intitolato alla memoria dei fratelli Bruno, Romana e Rina Cavallini, quest’ultima madre di Vittorio ed Elisabetta Sgarbi.

I riconoscimenti saranno conferiti nel corso di una cerimonia fissata per sabato 30 ottobre, alle 20.30, al Teatro Comunale Giuseppe Verdi a Pordenone. A consegnare il Premio, promosso con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Pordenone e di Barcis e della Pro Barcis, sarà Vittorio Sgarbi, che lo istituì nel 1996 a Barcis, comune di cui è cittadino onorario.



