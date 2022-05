A Santarcangelo il festival dedicato a Tonino Guerra

Condividi l'articolo

(ANSA) – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RIMINI), 13 MAG – ‘I

luoghi dell’anima’, il Festival ispirato alle riflessioni di

Tonino Guerra in programma dall’11 al 18 giugno a Santarcangelo

di Romagna, quest’anno si apre eccezionalmente anche a Rimini

con alcuni eventi al Museo Fellini e al Cinema Fulgor. Caterina

Caselli, Mogol, Monica Guerritore, Ricky Tognazzi, Pupi Avati,

Riccardo Milani e Paolo Fresu sono tra i protagonisti di questa

terza edizione.

Nato da un’idea e con la presidenza di Andrea Guerra e la

direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, il

Festival è promosso dall’Associazione Tonino Guerra e mette in

risalto, nei film che saranno proposti nel concorso opere prime

e seconde ma non solo, i valori nei quali Tonino Guerra ha

creduto, tra grande cinema, poesia e letteratura e che sono la

sua immensa eredità intellettuale ed emotiva: un sentimento in

cui paesaggio, memoria, immaginazione e racconto non dimenticano

le radici profonde nel territorio.

Nel cartellone della manifestazione proiezioni, concorso

delle opere prime e seconde, concorso cortometraggi, una

rassegna dedicata al cinema del territorio con opere finanziate

dalla ER Film Commission, talk show, musica live e interviste

sul palcoscenico dell’Arena Sferisterio e, quest’anno per la

prima volta, un focus sui mestieri del cinema raccontati dai

protagonisti, attori e autori che terranno masterclass e

incontri, come quello con la scrittrice Donatella Di

Pietrantonio.

Dedicati alle storie dei grandi protagonisti del cinema e

alla letteratura che dalle pagine scritte allo schermo rende

protagonisti i territori, anche gli incontri per la

presentazione di monografie sui protagonisti molto amati della

scena italiana: Ugo Tognazzi, Nino Manfredi e Monica Vitti.

(ANSA).



