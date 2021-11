A Sciocola’ a Modena 120mila visitatori in quattro giorni

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 01 NOV – Venti tonnellate di cioccolato e

120 mila visitatori: sono i numeri della terza edizione di

Sciocola’, iniziativa che si è svolta negli ultimi quattro

giorni a Modena.

Nell’edizione dedicata al connubio tra cioccolato e l’oro

nero di Modena, l’Aceto Balsamico, maestri cioccolatieri e

pasticceri provenienti da tutta Italia, e non solo, hanno fatto

apprezzare e conoscere il cioccolato in tutte le sue

declinazioni, dalle praline, alle creazioni a base del nuovo

cioccolato ruby, ai panini creativi al cioccolato e tantissime

creazioni innovative.

“Un weekend di festa, di cultura dell’agroalimentare

modenese, di bellezza e storia – ha detto l’assessora Carla

Ludovica Ferrari -con questo apprezzatissimo festival nel cuore

di Modena. Sciocola’ dimostra che in sicurezza possiamo

ritornare a vivere le piazze e le strade della città assaporando

il cioccolato migliore coniugato ai prodotti tipici del

territorio modenese.

Successo anche per gli oltre 70 eventi e appuntamenti in

programma: la realizzazione della maxi tavoletta di cioccolato

ruby lunga 25 metri ad opera del maestro cioccolatiere Mirco

Della Vecchia, il Louvre del Cioccolato con una riproduzione

interamente realizzata in cioccolato di batteria di botti di

aceto balsamico tradizionale di Modena, realizzate in scala 1:1

composta da 5 botti per un totale di oltre 300kg, il logo in

basso rilievo dell’aceto balsamico di Modena Igp, alle

bottigliette di aceto balsamico dei due consorzi, all’oscar di

cioccolato una vera e propria statuetta in cioccolato ruby che

verrà consegnata in occasione del premio Sciocola’ in Rosa –

Ruby Award.

Non sono mancate le premiazioni, dal Sciocola’ D’oro a Carlo

Rivetti, neo presidente del Modena calcio, al Ruby Award,

istituito per la prima volta quest’anno conferito a Micaela

Piccoli direttrice dell’unità operativa complessa di chirurgia

generale d’urgenza e nuove tecnologie dell’ospedale civile di

Baggiovara e dell’azienda ospedaliera di Modena. (ANSA).



