A Shanghai ancora 2 milioni di abitanti in lockdown

Numerosi quartieri di Shanghai sono ancora in lockdown nonostante la revoca delle restrizioni anti Covid in tutta la città mercoledì scorso: lo hanno reso noto le autorità, secondo quanto riporta la Cnn.

Già mercoledì, infatti, quasi due milioni di abitanti su 26 milioni erano ancora bloccati a casa nei quartieri definiti ad ‘alto rischio’ della città. Le cose sono peggiorate ulteriormente giovedì, quando sono stati rilevati sette nuovi casi di coronavirus nei distretti di Jing’an e Pudong e quattro quartieri – definiti a ‘medio rischio’ – sono stati di nuovo chiusi per 14 giorni.

Il lockdown totale nella città era stato imposto due mesi fa.

(ANSA).



