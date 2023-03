A Sofia scoperto quadro attribuito a Jackson Pollock

Condividi l'articolo

Una presunta opera inedita del grande pittore espressionista statunitense Jackson Pollock è stata rinvenuta nella capitale bulgara Sofia a seguito di un’operazione congiunta tra il Servizio nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata (Gdbop) e i servizi speciali greci, coordinata da Interpol nell’ambito di un’operazione per prevenire il traffico illecito di beni culturali. Il quadro è stato scoperto nel febbraio scorso nascosto nell’abitazione di un bulgaro a Sofia e, secondo le prime valutazioni degli esperti bulgari, il suo valore sarebbe superiore a 50 milioni di dollari. La notizia è stata resa nota ieri dalle autorità bulgare. Il quadro doveva essere venduto sul mercato nero di opere d’arte.

La presunta opera di Pollock è del 1949 e non farebbe parte dell’elenco ufficiale dei suoi quadri. Sul retro del quadro si legge una dedica alla star di Hollywood Lauren Bacall (1924-2014) in occasione del suo 25-esimo compleanno. È da accertare se la calligrafia della dedica è dello stesso Jackson Pollock. Sempre sul retro della tela si vedono un timbro e una firma che certifica l’appartenenza del quadro alla collezione del defunto dittatore romeno Nicolae Ceausescu. (ANSAmed).



