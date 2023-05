A Sondrio vince il centrodestra al primo turno

Condividi l'articolo

È tempo di festeggiamenti per il confermato sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini. I dati non sono ancora definitivi, ma il risultato è chiaro. Alle 21 sono 10 i seggi in cui le operazioni di scrutinio si sono concluse, il risultato è di quasi il 60% delle preferenze per il primo cittadino uscente, appoggiato da una coalizione di centrodestra; mentre Simone Del Curto, il candidato di Centrosinistra, allo stato attuale ha raccolto meno del 37% dei voti; attorno al 3% Luca Zambon con la Lista Moratti.

Al di là dei voti ufficiali, che rappresentano un terzo di quelli totali, le indicazioni dai seggi sono chiare: niente ballottaggio, Scaramellini avanti ovunque. “Ringrazio il mio gruppo per il lavoro che ha fatto, ringrazio i cittadini per questa riconferma, evidentemente hanno apprezzato il lavoro che abbiamo svolto – ha detto il primo cittadino in sala stampa -. Dobbiamo ripartire subito, continuando, seriamente, il nostro lavoro. Questo risultato ci rende sereni, e oltre a darci una grande responsabilità ci offre anche fiducia. È vero, saranno cinque anni complicati, ma spero meno di quelli che abbiamo trascorso a causa del Covid. I giochi olimpici invernali sono un’opportunità, e così li guardo io, sperando di essere all’altezza”.

Marco Scaramellini ha ricevuto, già attorno alle 20, la telefonata di Del Curto, che poi lo ha raggiunto in sala stampa per complimentarsi di persona per la vittoria. “Grazie Simone, abbiamo fatto una campagna elettorale corretta, come è nel nostro stile” ha detto al telefono il vincitore. In provincia di Sondrio si è votato anche per l’elezione di altri cinque sindaci. Sfida in solitaria, esclusivamente contro il quorum, ad Albosaggia, Gerola Alta e Chiesa in Valmalenco, dove sono stati riconfermati i sindaci uscenti (rispettivamente Graziano Murada, Rosalba Acquistapace e Renata Petrella). A Cosio Valtellino vittoria per Giorgio De Giobbi, vice sindaco della Giunta uscente; a Teglio per soli 25 voti la spunta Ivan Filippini.

Infine, clamoroso ballottaggio a Bema, uno dei paesi più piccoli d’Italia. Giovanna Passamonti (#Visione comune) e Marco Sutti, sindaco uscente (Per Bema) hanno preso lo stesso identico numero di voti. All’unico seggio allestito in paese si sono recati il 71,22% degli elettori. I voti validi sono stati 98, equamente divisi tra i due candidati, 49 a testa.

