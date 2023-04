A Striscia conducono due nonni, Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Condividi l'articolo

(Dopo il successo della coppia Gerry Scotti – Francesca Manzini, da domani lunedì 3 aprile Michelle Hunziker torna al timone di Striscia la notizia. Con una novità: la neo-nonna Michelle (il 30 marzo è nato il primo figlio di Aurora Ramazzotti, Cesare) e Scotti (i suoi nipotini sono Virginia e Pietro) saranno la primissima coppia di nonni a condurre il tg satirico di Antonio Ricci.

Per Michelle, a Striscia dal 2004, sarà la 19esima edizione consecutiva – con 1.269 puntate all’attivo – e l’ottava insieme a Scotti. Gerry, che ha debuttato dietro il bancone più famoso d’Italia nel 1996, ha condotto 495 puntate: sabato 8 aprile toccherà quota 500. Michelle e Gerry hanno esordito come coppia a Striscia nella stagione 2015-2016 e, a oggi, hanno condotto 276 puntate.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «La rete saluta e ringrazia Francesca Manzini, che cede lo scettro di Striscia a Michelle Hunziker. Torna quindi a comporsi una delle coppie più amate del TG satirico di Cologno: quella con Michelle e Gerry Scotti. Entrambi, al bancone dello storico show segnano cifre record di presenze: un tandem molto apprezzato, per professionalità e simpatia. Un successo – sottolinea Scheri – dietro al quale vigila, da sempre, Antonio Ricci, la cui fertile mente garantisce all’access prime-time dell’ammiraglia Mediaset qualità e ascolti. Buon lavoro, dunque. E grazie ancora, per l’impegno, l’entusiasmo e l’energia, a tutta la famiglia di Striscia la notizia. Bravi!».

Hunziker resterà accanto a Gerry Scotti fino all'ultima puntata della 35esima stagione del Tg satirico di Antonio Ricci.



