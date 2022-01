A Torino dimostranti No pass tentano un corteo, bloccati

Condividi l'articolo

Proteste No Pass in alcune città italiane. Alcune decine di persone hanno tentato di dare vita oggi a Torino a un corteo no Green pass. L’iniziativa è stata presa al termine della manifestazione in piazza Castello promossa dal comitato Dupre (dubbio e prevenzione) guidato dal docente Ugo Mattei cui hanno partecipato alcune centinaia di persone. I dimostranti volevano raggiungere il Municipio e hanno pensato di imboccare sia via Garibaldi che via Palazzo di Città. In entrambi i casi sono stati bloccati da un dispositivo di agenti di polizia in assetto antisommossa.

In piazza Duomo a Milano, dove sulla chat Telegram ‘basta dittatura ufficiale’ era stato annunciato un presidio di protesta per le 16, nessuna traccia dei militanti ‘no green pass’. Solo cittadini alla ricerca dell’affare giusto nel primo sabato di saldi e qualche turista. Un flop per i manifestanti anti certificato verde – solo un centinaio quelli che si sono ritrovati al presidio dell’Arco della Pace -, dopo che fino ad un paio di mesi fa i militanti scesi in piazza erano alcune migliaia.

Ancora una manifestazione no vax a Trento, con oltre un migliaio di partecipanti in corteo per le vie attorno al centro città. Come al solito slogan e manifesti contro la “dittatura sanitaria”. L’appuntamento è stato lanciato nei giorni scorsi sui gruppi Facebook, promettendo un “grande assembramento in città, con manifestazione itinerante, in piena opposizione e disobbedienza al regime che vieta assembramenti e percorsi. Daremo fastidio alla gente giusta: niente blocco di altri cittadini, non serve farci la guerra fra noi”.

