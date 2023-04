A Udine 69 lavoratori in nero, sospese 11 aziende

Condividi l'articolo

(ANSA) – LATISANA, 05 APR – La Guardia di Finanza di Udine ha

individuato 69 lavoratori in nero e irregolari, ha sospeso 11

imprese e contestato violazioni per 700 mila euro, accertando

evasioni per oltre 2 milioni.

E’ il risultato delle ispezioni della Compagnia di Latisana che

nelle ultime settimane ha effettuato 38 controlli a contrasto

del lavoro sommerso e irregolare.

I militari hanno orientato le verifiche principalmente nel

settore dei braccianti agricoli, impiegati nelle colture tipiche

del Basso Friuli. Tra i lavoratori irregolari o in nero

impiegati nei campi, 36 sono risultati stranieri, principalmente

provenienti da Pakistan, India, Albania e Romania, tutti

retribuiti in contanti e, dunque, con modalità non tracciabili.

Una parte dei controlli è stata indirizzata anche ai settori

dell’edilizia, della ristorazione e alberghiero, dove sono state

individuate altre imprese con lavoratori non regolarmente

assunti. (ANSA).



