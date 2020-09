A Vicenza apre ‘Voice’,prima rassegna orafa dopo lockdown

(ANSA) – VICENZA, 12 SET – Ha aperto i battenti oggi nei

padiglioni della Fiera di Vicenza, “Voice – Vicenzaoro

International Community Event”, manifestazione targata Italian

Exhibition

Group, la prima kermesse della industry dei preziosi dopo il

lockdown per il Covid. ‘Voice’, che proseguirà sino a lunedì

sera. registra la presenza di oltre 370 espositori.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Francesco Rucco e il

presidente di Ieg Lorenzo Cagnoni. La tre giorni, nata

dall’ascolto delle aziende e del mercato, vuole supportare

concretamente il comparto orafo-gioielliero che dopo dieci anni

di crescita consecutiva e un 2019 con un incremento del +2.3%

dei beni venduti all’estero, si è trovata a fare i conti con la

pandemia. Secondo le elaborazioni di Confartigianato Imprese su

dati Istat, nel primo quadrimestre 2020 il settore ha visto una

contrazione nelle esportazioni del 31,2%, ancora più accentuata

nei Paesi extra Ue (-39,9%). Dopo il lockdown il settore si è

mosso attivamente con il rilancio delle attività e dell’export,

come dimostra la crescita del 35% di maggio rispetto ad aprile.

Le associazioni di categoria hanno reso noto di aver presentato

al Ministro Esteri Luigi Di Maio un documento che avanza 14

precise richieste in tema di internazionalizzazione e supporto

dell’export, tra cui la velocizzazione dell’iter parlamentare

per ratificare la Convenzione di Vienna sui metalli preziosi,

l’attivazione di help desk per i contenziosi delle aziende con i

paesi esteri, il potenziamento degli accordi commerciali.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte